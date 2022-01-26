Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Pesic için takas formülü!

Sezonun ilk yarısında gol yollarında büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe gözünü Karagümrük'ten Aleksandar Pesic'e dikti. Sırp santrforun, İngiltere Championship ekibi Hull City'nin teklifini reddetmesi de sarı-lacivertlileri bu transfer için öne çıkardı. Başkan Ali Koç, mevkidaşı Süleyman Hurma ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek Sırp golcüden para kazanmak isteyen Hurma ile bonservis konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı ancak Fenerbahçe'nin kadrosundan bir yabancı göndermesi gerektiği için temaslar farklı bir boyut kazandı.

KADROYU RAHATLATMA DERDİNDE

Sarı-lacivertliler, 21 Süper Lig maçında attığı 12 golle krallık yarışında zirvede yer alan oyuncuyu almak için elindeki yabancılardan birini göndermek zorunda. O nedenle Karagümrük'e takas formülü sunuldu. Bu ismin Max Meyer olma ihtimali hayli yüksek. Fenerbahçe eğer bir yabancı ile sözleşmesini feshedemezse, Pesic'i kadrosuna katamayacak. Bu nedenle transfere karşılık bir oyuncuyu vererek hem maaş bütçesinde rahatlama hem de kontenjan açılması sağlanmış olacak. (Sabah)