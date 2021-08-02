Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Pelkas çılgınlığı...

Transferde adeta Dimitris Pelkas çılgınlığı yaşanıyor. Yunan yıldız için Fenerbahçe ’nin kapısını çalan ilk takım Rubin Kazan olmuştu. Ancak Ruslarla anlaşma sağlanamadı. Ardından Bologna 6 milyon Euro teklif etti, yönetim düşünmeden geri çevirdi. Son olarak Lyon, 7 milyon Euro ile masaya otursa da Sarı- Lacivertliler’in yanıtı, “10 milyon Euro’nun altındaki rakamı kabul etmeyiz” oldu. Fransız ekibi yeni bir teklifle kapıyı çalmaya hazırlanırken, Pelkas için bir hamle de Mönchengladbach’tan geldi.

10 milyonu verebilirler

Alman ekibinin, Embolo, Plea ve Thuram için gelen teklifleri kabul ederek hücum hattını yenileyeceği kaydedildi. Sportif direktör Max Eberl’in, önümüzdeki günlerde Dimitris Pelkas için İstanbul’a gelerek Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacağı belirtildi. Embolo, Plea ve Thuram için cazip teklifler alan Mönchengladbach, bu oyuncuları iyi bir rakama satması halinde Sarı-Lacivertliler’in talep ettiği 10 milyon Euro’yu vererek Pelkas’ı kadrosuna katabilir.



