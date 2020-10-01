Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Papiss Cisse Fenerbahçe için feda dedi...

Alanya ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki Senegalli golcü Cisse, ağustos başında Fenerbahçe'den talep ettiği imza parasından vazgeçti. 1.5 milyon euro olan maaş beklentisini 900 bin euro seviyesine çekti. İşte detaylar...

01 Ekim 2020, Perşembe 08:54 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Papiss Cisse Fenerbahçe için feda dedi...

enerbahçe santrfor transferinde son kararını verdi... Alanyaspor ile sözleşmesi biten 35 yaşındaki Papiss Demba Cisse'yi bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla Alanya'dan tanıdığı eski öğrencisi Cisse'yi istemesi bu transferde en etkili faktörlerden biri oldu. Futbolcunun da ücretinde indirime gitmesi imzanın atılmasını sağladı.

YILLIK TOPLAM MALİYETİ 1 MİLYON EURO

CİSSE, ağustos başı talep ettiği imza parasından vazgeçti. Ayrıca 1.5 milyon Euro olan maaş beklentisini, 900 bin Euro seviyelerine çekti. 1 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşmeye imza atan tecrübeli golcünün menajerlik ücretleri dahil toplam maliyetinin yıllık 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.

BONSERVİSSİZ GELEN İSİMLER

 Sinan Gümüş

 Mame Thiam

 Barış Sungur (kiralık gönderildi)

 Jose Sosa

 Filip Novak

 Gökhan Gönül

 Enner Valencia

 Caner Erkin

 M.Hakan Yandaş

KRALLIK GEÇEN SEZON KAÇTI AMA

Papiss Demba Cisse, dün İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor. Cisse havalimanında soruları şöyle yanıtladı: "Erol Bulut ile yeniden çalışacağım için heyecanlıyım. Geçen sezon krallığa çok yaklaştım ancak olmadı. Şimdi bu sezona odaklıyım."

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