Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Oliviera için cevap bekleniyor

Orta saha transferinde gündeme gelen Sergio Oliveira için Fenerbahçe 4 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı. A Bola’nın haberinde Portekizli yıldızın, Jorge Jesus’la çalışmaya sıcak baktığı belirtilirken, Porto’nun vereceği cevap bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma’da geçiren 30 yaşındaki orta saha, Serie A’da çıktığı 14 maçta 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Orta sahanın merkezinde çift yönlü oyunuyla dikkat çeken tecrübeli isim, 13 kez Portekiz Milli Takımı’nın formasını da terletti. Transfer görüşmelerinde Porto’nun vereceği yanıta göre Fenerbahçe’nin teklifi bir miktar daha artırabileceği öğrenildi.