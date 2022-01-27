Sarı-Lacivertliler’de transferin gözdesi olan tek stoper Min-jae Kim değil. Attila Szalai için de birçok kulüp devrede. Daha önce adı Atletico Madrid, Milan, Napoli. Aston Villa ve We st Ham ile anılan Macar savunmacı için masaya teklifle oturan ilk takım Newcastle United oldu. İngiliz ekibi, Suudi konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra geniş bir transfer bütçesine sahip oldu. Ancak Siyah- Beyazlılar bir türlü istediği yıldızlara imza attıramadı.

Ara transfer döneminde Kieran Tripper ve Chris Wood’u kadrosuna kadan Newcastle, gözünü stoperlere çevirdi. Lille’den Sven Botman ve Sevilla’d an Diego Carlos’u isteyen İngiliz ekibi, amacına ulaşamadı. Siyah- Beyazlılar bunun üzerine gözünü Attila Szalai’ye dikti. İngiliz ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre Newcastle United, 23 yaşındaki stoper için Fenerbahçe ’ye 20 milyon Euro (Yaklaşık 305 milyon TL) teklif etti. Sarı- Lacivertli Yö netim’in, Min-jae Kim ile Attila Szalai arasında tercihi ilk olarak Macar savunmacıyı satmak. Ancak Fenerbahçe, Newcastle’ın teklifini daha da artırması için pazarlık yapacak.