Napoli’nin Min-jae Kim sevdası bitmiyor. İtalyan ekibi, bir süredir Güney Koreli oyuncuyu yakından takip ediyordu. Napoli gözlemcilerinin Ülker Stadı’nda izledikleri Galatasaray derbisinin ardından hazırladığı rapor, Kim’i Mavi-Beyazlılar’ın transfer listesinin ilk sıralarına taşıdı. La Gazzetta dello Sport, Napoli’nin yeni sezon yapılanmasıyla ilgili bir habere yer verdi. Buna göre Luciano Spalletti, yönetimden ‘fizik gücü yüksek’ oyuncular istedi. Forvet için kiralık olarak Soutmhamphton’da forma giyen ancak bonservisi Chelsea’de olan Armando Broja, orta saha için ise Verona’dan Barak ilk tercih. Tecrübeli teknik adamın stoper transferinde ise, “Taktiğimiz gereği savunma oyuncularımız çok fazla bire bir mücadeleye giriyor. Bu nedenle fiziken güçlü, ikili mücadele konusunda başarılı bir oyuncu almamız gerek” raporunu sunduğu kaydedildi.

Yönetimin tavrı belli

Haberde Spalletti’nin Min-jae Kim ya da Southampton’dan Jan Bednarek’i istediği belirtildi. Kim’in 1.90 m., Bednarek’in ise 1.89 m. boyunda olduğu bilgisine yer verildi. Napoli’nin Kim için ilk teklifinin 15 milyon Euro (234 milyon TL) olacağı öne sürüldü. Ancak Fenerbahçe Yönetimi’nin Güney Koreli yıldız konusunda izleyeceği yol belli: Kim’i transfer etmek isteyen takımın, sözleşmesinde yer alan ‘23 milyon Euro’ya (359 milyon TL) serbest kalır’ maddesini kullanması gerek.



