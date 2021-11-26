Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Muriç geliyor...

Fenerbahçe 'nin ocak ayındaki transfer önceliği forvet hattını güçlendirmek. Son vuruşlardaki sıkıntıyı yeni bir golcüyle çözmek isteyen yönetim ve teknik ekip, Vedat Muriç konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyordu. Lazio, geçen sezon 20 milyon Euro'ya yakın bonservis ödediği Kosovalı oyuncudan hemen vazgeçmek istemedi. Sezon başında Muriç takımda tutulurken, Caicedo ile yollar ayrıldı. Ancak İtalyan basınında geçen hafta yer alan haberlerde, Muriç'in gözden çıkartıldığı, yerine bir oyuncu alınınca gitmesine izin verileceği kaydedilmişti. Lazio’nun, bu sezon Bodo/Glimt'teki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Erik Botheim'in transferi için 21 yaşındaki forvet ve kulübü ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Tek pürüz opsiyonda

İtalyan basını, bu gelişmenin ardından artık Muriç'in kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönebileceğini yazdı. Lazio, kiralık sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunmasını istiyor. Yönetim, Avrupa'dan talipleri bulunan Min-jae Kim, Attila Szalai ve Altay Bayındır'dan birini yüksek bir bedelle satarsa, Muriç'in bonservisini almak istiyor. Ancak satış yapılmazsa, Kosovalı'nın maliyetini karşılamak çok zor olacak. Sarı- Lacivertliler bu nedenle opsiyonun zorunlu olmaması için bastırıyor.