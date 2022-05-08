İsmail Kartal ile birlikte performansını yükselten isimler arasında yer alan Miha Zajc, Fenerbahçe 'den ayrılabilir. Bu sezonki istatistikleriyle kariyer rekorunu kıran Miha Zajc, İtalyan takımlarının radarında.

MIHA ZAJC BİR KEZ DAHA İTALYANLARIN KISKACINDA

Fenerbahçe ile kontratı 2023 yılında bitecek olan ve Sarı-Lacivertlilerin yeni sözleşme için görüşmeler yaptığı Miha Zajc, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Geçtiğimiz dönemde kiralandığı Genoa'ya transferi son saniyede yatan Miha Zajc, bir kez daha İtalyanların gözdesi konumuna geldi.

TEKLİF 3,5 MİLYON EURO, FENERBAHÇE EN AZ 5 TALEP EDİYOR

Fenerbahçe'nin bazı İtalyan ekiplerinden Miha Zajc için 3,5 milyon euroluk teklifler aldığı Sarı-Lacivertlilerin talebinin ise en az 5 milyon euro olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin önceliği oyuncuyu satmamak olsa da gelecek teklife göre hareket edileceği ve ederini bulması halinde her futbolcunun satışına onay verilebileceği kaydedildi.

ACUN ILICALI TRANSFERİ NEREDEYSE BİTİRİYORDU

Hatırlanacağı üzere Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de ara transfer döneminde Miha Zajc'ı istemiş hatta basında anlaşmanın sağlandığına dair haberler yer almıştı. Ardından yaşanan süreçte Miha Zajc'ın Hull City'ye transferi gerçekleşmemiş ve oyuncu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takdir toplamıştı.

MIHA ZAJC'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig 'de 28 maça çıkan Miha Zajc 9 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4,7 milyon euro. (Akşam)