Marcelo, 2007’den beri formasını giydiği Real Madrid’e veda edeceğini açıkladığı andanitibaren transferin gözde isimlerinden biri oldu. 34 yaşındaki sol bek, ülkesi Brezilya’dan ve Katar’dan gelen teklifleri, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği için geri çevirdi. Fenerbahçe , Marsilya ve Lyon’un ilgilendiği Sambacı’ya sürpriz bir takım talip oldu: Serie A şampiyonu Milan... AS Gazetesi, İtalyan devinin Marcelo’ya senelik 3 milyon Euro maaş teklif ettiğini, ancak bunun geri çevrildiğini yazdı. Haberde Marsilya’nın girişimlerini hızlandırdığı da kaydedildi.

Maaşı da beğenmedi

Marcelo’nun Milan’ı reddetmesinin iki nedeni var. İlki, Theo Hernandez nedeniyle Kırmızı-Siyahlılar’da düzenli olarak 11’de oynayamayacağını düşünmesi. İkinci sebebi ise İtalyan ekibinin teklifini ekonomik olarak düşük bulması. Fenerbahçe ve Marsilya, 34 yaşındaki sol beke 4 milyon Euro önermişti. Marcelo’nun temsilcisi, iki kulüple de görüşmelere devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcuyu ikna etmek için Brezilyalı efsaneleri Roberto Carlos ve Alex’i de devreye sokmuş durumda.