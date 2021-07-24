Spor Toto Süper Lig 'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe 'de Mame Thiam'ın geleceği merak konusu. Takımdan ayrı çalışacak futbolcunun 3 talibi var.

Sarı-lacivertlilere Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer edilen Mame Thiam, Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldı.

Yeni teknik direktör Vitor Pereira, Kemal Ademi, Oğuz Kağan Güçtekin, Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Mame Thiam'ı da kadroda düşünmediğini kendisine iletti.

Thiam'a 3 talip

Ajansspor'un haberine göre; Thiam'a Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir ve Giresunspor'un ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

Geçen sezonki performansı

Mame Thiam geçen sezon Fenerbahçe'de 34 maçta 1727 dakika süre aldı ve 8 gol 2 asistlik performans sergiledi. Thiam, Kasımpaşa'daki son sezonunda ise 28 maçta 12 kez fileleri havalandırmış ve 5 de asist yapmıştı.