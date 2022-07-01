Adı daha önce Atletico Madrid, Napoli, Everton ve Aston Villa ile anılan Attila Szalai için sürpriz bir takım devreye girmişti. PSG, Presnel Kimpembe’nin ayrılma ihtimaline karşılık Macar savunmacıyı takibe almıştı. Fransız savunmacıyla Premier Lig’den takımlar ilgilense de adım atan ekip Juventus oldu. De Ligt’i Chelsea’ye göndermeye hazırlanan İtalyan devi, Kimpembe için harekete geçti. Yıldız savunmacı da PSG’ye ayrılmak istediğini söyledi. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Szalai’nin PSG’ye transfer olma ihtimali fazlasıyla arttı. Fransız devi stoper hattını zaten İnter’li Milan Skriniar ile takviye etmek için çalışmaları sürdürüyordu.

15 milyon Euro

Solak olan Kimpembe’nin gitmek istemesi sonrası solak savunmacı olarak Szalai’yi belirleyen Fransız devi, 15 milyon Euro ile ilk teklifi yapabilir. Fenerbahçe Yönetimi, Kim’i takımda tutup Macar yıldızı göndermeye daha sıcak bakıyor. Ancak 15 milyon Euro’luk bir teklife ‘evet’ denmesi beklenmiyor. Kimpembe’nin satılacağı rakama göre PSG’nin rakamı artırma ihtimali son derece yüksek.