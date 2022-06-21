Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Kim Min Jae için dev kapışma

Fenerbahçe özellikle golcü ve orta saha transferleri için çalışırken, elindeki yıldızlara olan ilgi de her geçen gün artıyor. Kim Minjae, kadrodaki en gözde isimlerdenbiri. Napoli, Koulibaly’nin ayrılması halinde 25 yaşındaki stoperi 1 numaralı hedef olarak belirlemişti. İtalyan ekibine iki rakip birden çıktı. İspanyol basınına göre Sevilla da Kounde’nin ayrılması ihtimaline karşılık Kim’i transfer listesine ekledi. İngiliz medyasındaki haberlerde ise Everton Menaceri Frank Lampard’ın yıldız savunmacıyı kadroda görmek istediği kaydedildi.

İlk aday Semedo

Sarı-Lacivertli Yönetim, Kim konusunda izleyeceği rotayı zaten belirlemişti. Güney Koreli savunmacıyı transfer etmek isteyen takımın, sözleşmesinde bulunan 23 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kullanması gerekecek. 25 yaşındaki stoper, kasım ayında başlayacak Dünya Kupası’na Fenerbahçe’den gitmek istiyor. Sarı- Lacivertliler’de mutlu olan Kim, yine de menacerine, gelecek teklifleri görüp ona göre hareket etme talimatı verdi. Kim’in satılması halinde Fenerbahçe’nin ilk hedefinin Olympiakos forması giyen Ruben Semedo olması bekleniyor.