Sarı-Lacivertliler, transferde önceliği yurt içine verdi. Yönetim, Kasımpaşa’nın iki Türk yıldızı için kolları sıvadı. Fenerbahçe , 2006’da altyapıya aldığı ve 2018’de yolları ayırdığı 32 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran’ı bitirme aşamasına geldi. Berke Özer ile yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, tecrübeli, kulübü yakından tanıyan ve formda olan Ertuğrul’a imza attırıp kaleci rotasyonunu tamamlamayı planlıyor. Başarılı file bekçisi ile kısa sürede anlaşma sağlandı. Kasımpaşa da 1 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli file bekçisinin Fenerbahçe’ye transferine onay verdi. Ancak Sarı-Lacivertliler’in Paşa’dan istediği tek isim Ertuğrul Taşkıran değil.

Takas formülü

Yönetim, Lacivert-Beyazlılar’ın sol beki Eren Elmalı’nın da peşinde. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligin en büyük çıkış yapan isimlerinden biri. Eren için Süper Lig ’in diğer büyükleri de devrede. Ancak genç oyuncunun önceliğinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Kasımpaşa’nın Eren için kapıyı 3 milyon Euro’dan açtığı belirtildi. Sarı-Lacivertli ekip, Paşa’yı takasın da içinde olduğu bir formülle ikna etmenin yollarını arıyor.

Yusuf Dursun



