Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'nin gündeminde sürpriz bir isim var. Sarı-Lacivertli kurmayların, Anderlecht'te forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Francis Amuzu için Belçika kulübünün kapısını çaldığı bildirildi.

LEVERKUSEN DE İSTİYOR

Amuzu için Fenerbahçe ile birlikte Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu öğrenildi. F.Bahçe, Alman kulübü ile sıkı bir rekabet halinde.

LEVERKUSEN DE İSTİYOR

Amuzu için Fenerbahçe ile birlikte Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu öğrenildi. F.Bahçe, Alman kulübü ile sıkı bir rekabet halinde.

ANDERLECHT'İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Gana asıllı Belçikalı oyuncu bu sezon toplam 33 resmi maçta Anderlicht forması giydi. 21 kaşındaki oyuncu aynı zamana gelişime de oldukça açık. (Takvim)