Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Kanada Iuri Medeiros

Fener, PSV'den Armindo Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna katmasına rağmen kanat bölgesine 1 takviye daha yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in gündemine giren son isim Iuri Medeiros oldu. İlk hedef olan ve büyük oranda anlaşma sağlanan Bruno Henrique'nin sakatlık yaşaması sonrası alternatiflere yönelen Sarı-Lacivertliler, Igor Paixao için harareke geçmişti. Ancak Coritiba formasını giyen genç futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle şu ana kadar anlaşma sağlanamadı.

İddialara göre Fenerbahçe gündemine yeni bir isim aldı. Yönetimin, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen Iuri Medeiros için harekete geçtiği öne sürülüyor. Geçtiğimiz sezon başında 800 bin Euro karşılığında Nürnberg'den Braga'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcu performansıyla büyük beğeni topladı. Toplam 39 maçta forma giyen Iuri Medeiros 10 gol ve 13 asistle tam 23 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor. (Takvim)