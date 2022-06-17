Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ’de orta saha için arayışları sürüyor. 6 numaraya takviye isteyen Jorge Jesus, 3 adayı öne çıkarmış durumda. Jorge Jesus’un transfer listesinde William Carvalho, Willian Arao ve Vinicius Souza isimleri dikkat çekiyor.

CARVALHO SICAK BAKIYOR

William Carvalho ile Sporting’de çalışan Portekizli hoca, şu anda Real Betis’te oynayan ve Portekiz Milli Takımı’nda da yer alan eski öğrencisini çok istiyor. 30 yaşındaki futbolcu da Jorge Jesus’la yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.

ESKİ ÖĞRENCİLERİ

Listenin diğer adayları Willian Arao ve Vinicius Souza ise Jesus’un Flamengo’dan öğrencileri. 22 yaşındaki Vinicius Souza’nın bonservisi City Group’a ait ve Belçika kulübü Mechelen’in oyuncusu. 30 yaşındaki Willian Arao da halen daha Flamengo’da oynuyor.

WİLLİAM CARVALHO'NUN PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un kadrosuna katmak istediği William Carvalho geçtiğimiz sezon Real Betis'te 49 müsabakada oynama şansı yakaladı. Portekizli futbolcu rakip fileleri 4 kez havalandırdı. William Carvalho takım arkadaşlarına 5 asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli orta sahanın Real Betis'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

WİLLİAN ARAO'NUN PERFORMANSI

Flamengo'da forma giyen Willian Arao geçtiğimiz sezon toplam 29 müsabakada oynama şansı yakaladı. 29 yaşındaki orta saha 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Tecrübeli orta saha takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Willian Arao'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek.

VİNİCİUS SOUZA'NIN PERFORMANSI

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer listesinde bulunan Vinicius Souza'nın Lommel ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek. 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon 35 müsabakada forma giydi. Brezilyalı orta saha rakip fileleri 2 kez havalandırdı ve 1 asist üretme başarısı gösterdi. Vinicius Souza'nın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. (Skorer)