Fenerbahçe ’de transfer çalışmaları bu zamana kadar ağırdan alındı. Serdar Dursun ve Steven Caulker’ın imzayı atmasının ardından sessizliğe bürünen Sarı- Lacivertliler, Vitor Pereira’nın talebiyle yeniden gaza bastı. Ligdeki ilk maçına 15 Ağustos’ta Adana Demir karşısında çıkacak olan Fenerbahçe, bombaları peş peşe patlatmak istiyor. Pereira’nın önceliği verdiği bölgeler forvet, sol bek ve sağ bek. Yönetim, 3 pozisyon için de yoğun şekilde çalışıyor. Flamengo forması giyen golcü Rodrigo Muniz için Brezilya ekibi ile kıran kırana pazarlıklar yapıldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok isteyen 20 yaşındaki Sambacı, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

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Arsenal bekleniyor

Sol bekteki ilk aday ise Sead Kolasinac. Pereira, savunmanın hem solunda hem de merkezinde oynayan, sert ve hırslı bir yapısı olan Boşnak yıldızı takımda görmeyi çok istiyor. Mesut Özil de yakın arkadaşının gelmesini dört gözle bekliyor. Sarı-Lacivertliler, Kolasinac’ın Arsenal’den bonservisini almasının ardından harekete geçmeyi planlıyor. Tecrübeli oyuncu ile İngiliz ekibi arasındaki görüşmeler devam ediyor ancak henüz taraflar anlaşma sağlayamadı.





Vidal ‘evet’ diyebilir

Savunmanın sağı için Vidal, Buta ve Vrsaljko isimleri gündeme gelmişti. Buta’nın yüksek bonservisi, Vrsaljko’nun ise sorunlu sağlık geçmişi nedeniyle Aleix Vidal listeninilk sırasına çıktı. Bonservisi elinde olan İspanyol futbolcuya 2+1 yıllık teklif yapılmıştı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe’ye sıcak baksa da gelecek başka teklifler için de süre istedi. 31 yaşındaki oyuncunun tatmin edici bir teklif almadığı için Sarı-Lacivertliler’e ‘evet’ deme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.



