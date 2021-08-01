Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! İşte Muniz formülü

Fenerbahçe 'de, Rodrigo Muniz operasyonu... Forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler takımı şampiyonluğa ulaştırabilecek bir santrforla kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda listedeki ilk isim: Rodrigo Muniz... Flamengo'da forma giyen 20 yaşındaki golcü için yapılan ilk görüşmelerde Brezilya ekibi, genç oyuncu için 5 milyon Euro talep etmişti. Bir yandan bu rakamı düşürmeye çalışan, bir yandan da transfere kaynak yaratmayı amaçlayan Kanarya'da formül bulundu.

İştah kabartıyor

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın gelecek planları arasında yer almayan Tisserand, Lemos, Dirar, Zajc ve Samatta ile yollarını ayıracak. Böylece büyük bir mali yükten kurtulacak ve ekonomik olarak nefes alacak olan Kanarya, Muniz transferine bütçe yaratacak. Öte yandan Sambacı'nın henüz 20 yaşında olması da Sarı- Lacivertliler'in iştahını kabartıyor. Yönetim, Muniz'in gelecekte astronomik rakamlarla Avrupa'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakıyor.