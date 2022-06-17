Önce Lincoln, ardından Bruma... Fenerbahçe transfere hızlı girdi, peş peşe iki bomba patlatıp taraftarını heyecanlandırdı. Sarı-Lacivertliler, Dinamo Kiev ile 19-20 Temmuz’da oynanacak ilk maça kadar takviyelerin büyük bölümünü bitirmeye kararlı. Sol bek ve orta saha için girişimler devam ederken, taraftarın en çok merak ettiği transfer ise forvet. Yönetim, marka bir golcüye imza attırarak hem ligde hem de Devler Ligi’nde ne kadar iddialı olduğunu göstermeye kararlı. Listede birbirinden önemli isimler var.

Kulüpleri inatçı

Jorge Jesus’un 1 numarası, aynı zamanda transferi en zor aday Gabigol... Sambacı’nın menaceri, Londra’da yapılan görüşmede yeşil ışık yaktı, “Siz yeter ki Flamengo’yla anlaşın” mesajını verdi. Ancak Brezilya ekibiyle henüz anlaşma sağlanamadı. Attığı 43 golle Fulham’ı Premier Lig’e çıkaran Aleksandar Mitroviç de adaylardan biri. Sırp forvet de Şampiyonlar Ligi faktörü ve şampiyonluk iddiası nedeniyle Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor. Ama aynı Flamengo gibi Fulham’ı ikna etmek de kolay değil. Yönetim her şeye rağmen her türlü fedakârlığı yapıp, imkanları seferber etmeye kararlı.

Belotti ayrılıyor

Andrea Belotti, bu ayın sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Torino’dan ayrılma kararını aldı. İtalyan yıldız, Meksika’dan Club America’nın yaptığı teklifi fazla düşünmeden geri çevirdi. İtalyan basınına göre Fiorentina, maaş talebi ‘uygun’ olursa Belotti için girişimde bulunabilir. Fenerbahçe’nin istekli bir şekilde görüşmelere başlaması halinde transferi bitirme şansının yüksek olduğu kaydedildi. Jesus’un eski öğrencisi Haris Seferoviç’le de temaslar devam ediyor. İsviçreli forvet, kulüplerin anlaşması halinde imzayı atmaya hazır. Kapıyı 10 milyon Euro’dan açıp 6 milyon Euro’ya inen Benfica, kadroda düşünmediği Seferoviç için rakamı daha da aşağı çekebilir.



