Fenerbahçe ’de hoca arayışı devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, kadroya takviye konusunda geç kalmamak için hedefteki isimlerle temasa geçti. Ara transfer dönemindeki önceliklerden biri, gol sorununu çözmek. Listenin ilk sırasında Vedat Muriç’in ismi yazıyor. Kosovalı yıldız Fenerbahçe’ye geri dönmeyi çok istiyor. Bu talebini Lazio Yönetimi ile de paylaştı. İtalyan ekibi, Muriç’i satmayı planlasa da henüz teklif yapan bir kulüp olmadı. Bu nedenle Lazio, Sarı-Lacivertliler’in satın alma opsiyonlu kiralama planına ‘evet’ diyebilir. Ancak ilk olarak Immobile’nin yedeği olacak bir forvet transferi yapmak istiyorlar.

Fener'e kiralanabilir

Sarı-Lacivertliler’de daha önce de gündeme gelen Luuk de Jong da adaylar arasında yer alıyor. Hollandalı oyuncu sezon başında sürpriz bir şekilde Barcelona’ya kiralanmıştı. Ancak tecrübeli forvet burada bekleneni veremedi. İspanyol devinin hocası Xavi, De Jong’u gözden çıkarttı. 31 yaşındaki forvetin Sevilla’ya geri dönmesi ekleniyor. Menacerlerin önerisi olan, yönetimin de sıcak baktığı Luuk de Jong,sezon sonuna kadar bu kez Fenerbahçe’nin formasını kiralık olarak giyebilir.