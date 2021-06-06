Yeni sezonda yola yabancı teknik adamla devam etme kararı alan Sarı-Lacivertliler, geniş bir aday listesi belirledi. Ağırlık, Ali Koç’un işaret ettiği gibi Portekizli ve Alman hocalardan oluşuyor. Ancak görüşme yapılacak ilk isim, iki ülkeden de değil. Fenerbahçe , önümüzdeki hafta Rafa Benitez ile bir araya gelecek. Tecrübeli çalıştırıcı, ülkesi dışında Ali Koç’un saydığı kriterlerin büyük bölümünü karşılıyor: Hem lig (Valencia 2001-02, 2003- 04)hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (Liverpool 2005) yaşadı, Newcastle gibi sıkıntılı bir kulüpte başarılı sonuçlar aldı ve son derece disiplinli...

Everton ve Palace

En son Çin’de Dalian Pro’yu çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam 23 Ocak’ta görevinden ayrılmıştı. Benitez’in adı Premier Lig’den Everton ve Crystal Palace ile de anılıyor. Ancak Liverpool geçişi nedeniyle Everton taraftarlarının başarılı teknik adama sıcak bakmadıkları belirtildi. Crystal Palace ise hedefleri açısından Benitez’i fazla cezbetmiyor. Ali Koç, Rafa Benitez ile bizzat görüşecek. Başkan, beklentilerini, kulübün imkanlarını ve planladıkları projeyi tecrübeli teknik adama anlatacak. Aynı şekilde Benitez de taleplerini ve beklentilerini Koç’a iletecek. Proje üzerinde fikir alışverişi yapılacak. Ali Koç, teknik adamı haziran ayının üçüncü haftasına kadar belirlemek istediklerini söylemişti. Benitez’in ardından diğer adaylarla da görüşme yapılacak ve son karar 15 gün içinde verilecek.

Yusuf Dursun