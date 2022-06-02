Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Hedef yıldız yağmuru

Jesus'ta işlem tamam, sıra transferde... Yönetim, Portekizli teknik adama rüya gibi bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Real Madrid'den ayrılan Marcelo, Real Betis'in yıldızı William Carvalho ve Flamengo'nun gol makinesi Gabigol listenin ilk sırasındaki isimler. Sarı-Lacivertliler, Marcelo transferinde önemli aşama kaydetti. Jorge Jesus'un, Brezilyalı sol bekle bir görüşme yapacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncuyla ilgili müjdeli haber önümüzdeki hafta gelebilir. Carvalho için ise Real Betis ile pazarlıklar başladı. Eski takımı Sporting'in de 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi. Portekiz basınına göre Carvalho, karar vermeden önce kendisini parlatan hocası Jesus ile konuşmak istiyor. İspanyol medyasına göre ise Real Betis, tecrübeli futbolcu için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı.

En zoru Gabigol

Listedeki isimler arasında transferi en zor olan oyuncu Gabigol. Flamengo, şimdiden kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran 25 yaşındaki golcüsünü bırakmak istemiyor. Brezilya basınına göre yıldız futbolcu, çok sevdiği Jorge Jesus ile yeniden çalışmak için ayrılmaya hazır. Ancak Flamengo'yu ikna etmek hiç kolay olmayacak.