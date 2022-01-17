Vitor Pereira'nın ayrılmasının sonra ikinci kez Fenerbahçe 'ye dönen İsmail Kartal, Antalya beraberliğinin ardından basın toplantısında, transfer vurgusu yapmış ve "Bu takıma transfer gerekli." demişti. Hem Kartal'ın elini güçlendirmek hem de gelecek sezonun planlamasını yapmak isteyen yönetim, yeni teknik adamının talebi doğrultusunda transfer için düğmeye bastı. Yönetime "Takım hücuma çıkamıyor." diyen Kartal'ın öncelikli olarak bir kanat oyuncusu ve bir santrfor istediğini söylediği belirtildi. Kartal'ın raporunun ardından Gremio'dan Ferreira için temas kuruldu.

FERREIRA'DA RAKİP AL HİLAL

Brezilya basını da Fenerbahçe'nin Ferreira için Gremio ile görüştüğünü ancak 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla Al Hilal'in de ilgilendiğini duyurdu. (Akşam)