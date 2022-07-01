Transferde dördüncü bombayı patlatmak için çalışan Fenerbahçe , rotasını Brezilya’ya çevirdi. Bu ülke basınında çıkan haberlerde Sarı- Lacivertliler ile ilgili iki önemli iddia ortaya atıldı. Bunlardan ilki, Jorge Jesus’un prensi Gabigol’le ilgili. Buna göre Fenerbahçe Yönetimi, yıldız futbolcuyla ilgili ilk resmi adımı attı. Flamengo’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Ancak Kırmızı- Siyahlılar, takımın en önemli oyuncusu olan Gabigol’u kiralık olarak göndermeyeceği mesajını yolladı. Haberde, Fenerbahçe’nin bu kez bonservis için bir teklif yapacağı kaydedilirken, golcü futbolcunun sözleşmesinde 35 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi olduğu hatırlatıldı.

Flamengo da istiyor

Brezilya medyasındaki bir diğer haber ise İgor Paixao ile ilgili. Coritiba’da çok iyi bir sezon geçiren 22 yaşındaki oyuncu için Flamengo’nun yanı sıra Avrupa’dan Fenerbahçe, Porto ve Benfica’nın devrede olduğu belirtildi. Yeşil-Beyazlılar’ın İgor’u rakibi Flamengo’ya vermek istemediği ancak Avrupa’dan gelecek teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi. Her iki kanatta da forma giyebilen Sambacı, bu sezon 31 resmi maçta 11 gol atıp, 6 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.