Kanarya'da santrfor transferinin yanı sıra sol bek ve kaleci için de geri sayım devam ediyor. Kadrosunda sol tarafa mutlaka bir oyuncu isteyen teknik direktör Jorge Jesus, kaleci Altay Bayındır'ın yanına da tecrübeli Türk bir file bekçisi katmak istiyor. Sol bek konusunda Suudi Arabistan'ın Al-Ahli Kulübü’nde oynayan Ezgjan Alioski, bir adım öne çıkmış durumda. 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncunun menaceriyle İstanbul'da görüşüldü ve teknik heyetin bu futbolcuyla ilgili cevabına göre hareket edilecek. Ayrıca Santos'tan Felipe Jonatan için de ağırdan da olsa temaslar sürüyor.

Alternatifleri de hazır

Diğer taraftan bir diğer acil çözülmesi gereken konu ise kaleci... Dinamo Kiev maçından sonra Altay Bayındır'ın sakatlanması, artık bu bölgeye kaptanın yokluğunda güven verecek bir ismi mecbur hale getirdi. Kanarya, Kasımpaşa'da oynayan eski file bekçisi Ertuğrul Taşkıran için kulübüyle pazarlıkları sürdürüyor. Ertuğrul olmazsa, Rizespor 'dan Gökhan Akkan ve onun yedeği Tarık Çetin de alternatifler arasında yer alıyor.