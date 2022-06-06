“ Transfer döneminde 4-5 oyuncu alacağız” diyen Jorge Jesus, özelikle hücumda üretkenlik sağlayacak isimlere yöneleceklerini belirtmişti. Takviye çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler’in gündemine yeni isimler girdi. Bunlardan biri, Jesus’un Benfica’dan eski öğrencisi olan Everton Cebolinha... 26 yaşındaki Sambacı, tecrübeli teknik adamın ikinci Benfica dönemindeki ilk transferleri arasında yer alıyordu.

Flamengo’yu reddetti

Portekiz ekibinin yeni teknik patronu Roger Schmidt’in, “Ayrılabilir” raporu verdiği yıldız futbolcu için ilk harekete geçen takım Flamengo oldu ve kiralama teklifi yaptı. Benfica bunu kabul etse de Everton, ülkesine dönmek istemediğini ve Avrupa’da kalacağını açıkladı. Fenerbahçe ’nin de her iki kanatta da görev yapabilen Sambacı için harekete geçtiği öğrenildi. Jesus’un Sarı-Lacivertliler’de görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için kiralama teklifi yapılacağı kaydedildi. Everton’ın, Şampiyonlar Ligi’nin de etkisiyle Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtildi.

Sevilla kiralamaya hazır

Sarı-Lacivertliler’le adı anılan bir diğer isim de Ludwig Augustinsson... Sevilla, geçen sezon Werder Bremen’den 5.5 milyon Euro’ya transfer ettiği İsveçli sol beki gözden çıkarttı. İspanyol basını, Kırmızı-Beyazlılar’ın 28 yaşındaki oyuncu için kiralama da dahil her türlü teklife açık olduğunu ve Fenerbahçe’nin devreye girdiğini yazdı. Augustinsson’u, Almanya’dan bazı takımların da takip ettiği kaydedildi.