Lincoln ve Bruma transferleriyle hücum gücünü artıran Sarı- Lacivertliler, ön tarafa bu kez yurt içinden hamle yapıyor... Fenerbahçe , Karagümrük’te müthiş bir sezon geçiren Emre Mor’u renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İstanbul kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kateden, hatta para artı takas formülü üzerinden el sıkışan Kanarya, oyuncu tarafıyla masaya oturacak. Emre Mor’un menaceri Nima Modyr İstanbul’a gelirken, temaslar başladı. Avrupa’da bazı kulüplerin yakından takip ettiği Emre’nin Sarı- Lacivertli formayı giymek istediği öğrenilirken, bir iki gün içinde transferin sonuçlanması bekleniyor.

Trabzon da devrede ama...

Karagümrük’ün takasta konuşulan isimlere ek olarak Fenerbahçe altyapısında forma giyen Efecan Mızrakçı’yı da istediği belirtilirken, kulüpler arasında detaylar konuşuluyor. Öte yandan Trabzonspor ’un da Emre Mor için devreye girdiği, ancak Fenerbahçe’nin bu transferde daha önde olduğu ifade edildi.