Son dakika! Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu

Fenerbahçe transfer bombalarını bir bir patlattı ancak şov henüz bitmedi. Yurt içi transferini büyük ölçüde tamamlayan, gözünü yurt dışına çeviren Sarı-Lacivertli kulüp birkaç gün içerisinde yeni isimleri daha duyurmaya hazırlanıyor. Yönetimin, daha önce saat 19.07'de Emre Belözoğlu'nu sportif direktör sıfatıyla resmen duyurmayı planladığı ancak Emre'nin de önerisiyle bu plandan vazgeçildiği ifade ediliyor.

Yurt içindeki hamlelerinden sonra yurt dışı planları üzerine yoğunlaşan yönetimin, TFF'nin belirlediği harcama limitlerinin üstesinden gelmek için de birçok formülü masada beklettiği bildiriliyor.

Bilindiği üzere Fenerbahçe dün Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Philip Novak transferlerini 90'ar dakika arayla tanıtmış ve her tanıtım için özel içerikler hazırlamıştı.

Mehmet Çağrı Davran / Fanatik özel