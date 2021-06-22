Son dakika haberi... Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe , bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Geçtiğimiz sezondaki gibi golcü sıkıntısı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, yeni sezonda bu bölgeyi güçlü bir isme emanet etmek istiyor. Fenerbahçe'nin gündemine ilk olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında giren Edin Dzeko'nun adı, yeniden sarı-lacivertli takımla anılıyor.

Roma ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Boşnak golcünün, Başkan Ali Koç tarafından 'seçim hediyesi' olarak takıma katılacağı ileri sürüldü. İtalya kaynaklı bilgiler ise bu transferin zor olduğunu gösteriyor. Peki transferde son durum ne? İşte tüm detaylar...

İlgili Haberler Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminde 29 bin 9 kişi oy kullanabilecek





TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Dzeko'nun menajerleriyle temas kurdu. 35 yaşındaki yıldızdan 'olur' alındı. Roma kulübü, bonservis talep etmiyor. Ancak sıkıntı burada başlıyor. Tecrübeli futbolcunun Roma'dan yıllık net kazancı 5 milyon Euro...

Vergi ve menajerlik komisyonu dahil edildiğinde, Fenerbahçe'ye yıllık faturası 8.5 milyon Euro oluyor. Ayrıca Boşnak golcü minimum iki yıllık sözleşme talep ediyor. İşte bu maliyet nedeniyle transferin gerçekleşmesi zorlaşıyor.

EDİN DZEKO KİMDİR?

35 yaşında ve 1.93 boyunda olan Edin Dzeko kariyeri boyunca çıktığı 637 maçta 292 gol attı, 132 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Roma'da 38 karşılaşmada 13 gol-5 asist ile oynadı. Bosna Hersekli futbolcu milli forma altında ise 114 maçta 59 gol atmayı başardı.

İlgili Haberler Fenerbahçeli Szalai için Atalanta iddiası





CANER ERKİN'LE DEVAM

Fenerbahçe'den ayrılacağı yolunda iddialar ortaya atılan Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, "Sözleşmesi sürüyor, Fenerbahçe'de devam edecek" dedi.

32 yaşındaki tecrübeli sol bek, geçen sezonun başında Beşiktaş 'tan ayrılıp bonservissiz olarak sarı-lacivertli takıma gelmişti. Caner, 34 maçta 2 bin 703 dakika süre alırken 9 asistle takımın bu alanda en iyisi olmuştu.





AZİZ YILDIRIM SAHNEDE

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul'a 1 gün kala basının karşısına çıkıyor. Yıldırım, Çırağan Sarayı'nda perşembe saat 11.30'da yapacağı toplantıyı, "Hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağım" diyerek duyurdu. Yıldırım'ın dün diyerek, 3 yıl önce Ali Koç'a kulübü hangi şartlarda teslim ettiğini ve görevde kaldığı süre içinde neler yaptığını anlatacağı öğrenildi.

Bugün ifadesiyle kulübün şu an içinde bulunduğu durumu ve Koç yönetiminin 3 yıllık icraatlarını değerlendirecek olan Yıldırım'ın, Yarın ifadesiyle de gelecek için aday olup olmayacağı konusundaki fikrini ortaya koyması bekleniyor. (Sabah)

İlgili Haberler Zlatko Dalic'ten Fenerbahçe açıklaması



