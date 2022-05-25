Bundesliga devi Borussia Dortmund, Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe , Alman ekibine başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler için kapıyı 30 milyon eurodan açtı.

ARDA GÜLER'E BORUSSIA DORTMUND KANCASI

İspanya basınında yer alan habere göre; Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin geleceğiyle umut vadeden genç yıldızı Arda Güler için harekete geçti. Alman temsilcisi, 17 yaşındaki genç futbolcu için girişimlerini hızlandırdı.

FENERBAHÇE EN AZ 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un istediği Arda Güler'den en az 30 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Şayet bu transfer beklenen rakamla gerçekleşirse Arda Güler sarı-lacivertli takımın yaptığı en pahalı oyuncu satışı olarak tarihe geçecek.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmî maçta 1047 dakika süre aldı. 17 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.