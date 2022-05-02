Arda Güler Fenerbahçe 'de gösterdiği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 17 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusuna Bundesliga ekibi Borussia Dortmund talip oldu. Sarı-lacivertlilerin Arda Güler için Alman devinden 30 milyon euro istediği öne sürüldü.

ARDA GÜLER BORUSSIA DORTMUN'UN KISKACINDA

Star Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni mukaveleye imza atan Arda Güler için Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un teklifte bulunduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE ARDA GÜLER İÇİN 30 MİLYON EURO İSTEDİ

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un potansiyeline çok güvendiği Arda Güler için Borussia Dortmund'dan 30 milyon euro bonservis bedeli istendiği öne sürüldü. Almanya'nın dev ekibinin ise bu talebe vereceği karşılık merakla bekleniyor.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Arda Güler, sarı-lacivert çubuklu forma ile bu sezon 24 resmî maçta toplam 1.047 dakika forma şansı buldu. 17 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koymayı başardı.