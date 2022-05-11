Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Dimitris Pelkas için 14 milyon euroluk teklif
Dimitris Pelkas yuvadan uçuyor. Bu sezonun başında 12 milyon euroluk teklif gelmesine rağmen Fenerbahçe'de kalan Yunan yıldız takımdan ayrılıyor. Dimitris Pelkas için 12 milyon euroyu reddeden Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcunun taliplerinden istediği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe 'de Dimitris Pelkas hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Erol Bulut'un özel isteği ile transfer edilen ve gösterdiği performans ile geçen senenin yıldızı olan Yunan yıldıza İtalya'dan iki ekip talip oldu.
DIMITRIS PELKAS 12 MİLYON EURO'YA SATILMAMIŞTI
Fenerbahçe'de bu sezona istediği gibi başlayamayan ve Vitor Pereira ile de yıldızı barışmayan Dimitris Pelkas sakatlıkların etkisiyle geçen sezonki performansının gerisinde kaldı. Yunan orta saha oyuncusuna sezon başında 12 milyon euroluk teklif gelmiş, Başkan Ali Koç bu teklifi reddetmişti.
İTALYA'NIN İKİ KÖKLÜ EKİBİ TALİP OLDU
Yunanistan basınında çıkan haberlere göre; Dimitris Pelkas'a İtalya'dan Bologna ve Verona talip oldu. 4 milyon euroluk bir bonservis ile Fenerbahçe'nin kapısını çalan İtalyan ekiplerinin bu teklifine Fenerbahçe sıcak bakıyor.
DIMITRIS PELKAS'IN KARNESİ
Bu sezon Fenerbahçe ile 33 maça çıkan Dimitris Pelkas 5 gollük bir katkı sağladı. Asist katkısı sunamayan 28 yaşındaki isim 1266 dakika sahada kaldı.