Fenerbahçe 'de Dimitris Pelkas hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Erol Bulut'un özel isteği ile transfer edilen ve gösterdiği performans ile geçen senenin yıldızı olan Yunan yıldıza İtalya'dan iki ekip talip oldu.

DIMITRIS PELKAS 12 MİLYON EURO'YA SATILMAMIŞTI

Fenerbahçe'de bu sezona istediği gibi başlayamayan ve Vitor Pereira ile de yıldızı barışmayan Dimitris Pelkas sakatlıkların etkisiyle geçen sezonki performansının gerisinde kaldı. Yunan orta saha oyuncusuna sezon başında 12 milyon euroluk teklif gelmiş, Başkan Ali Koç bu teklifi reddetmişti.

İTALYA'NIN İKİ KÖKLÜ EKİBİ TALİP OLDU

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre; Dimitris Pelkas'a İtalya'dan Bologna ve Verona talip oldu. 4 milyon euroluk bir bonservis ile Fenerbahçe'nin kapısını çalan İtalyan ekiplerinin bu teklifine Fenerbahçe sıcak bakıyor.

DIMITRIS PELKAS'IN KARNESİ

Bu sezon Fenerbahçe ile 33 maça çıkan Dimitris Pelkas 5 gollük bir katkı sağladı. Asist katkısı sunamayan 28 yaşındaki isim 1266 dakika sahada kaldı.