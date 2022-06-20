Fenerbahçe ’de son dönemde transferin gündemi orta saha ve hücum oyuncuları oldu. Ancak Sarı-Lacivertliler, transfer listesine savunma hattı için de isimler ekledi. Bunun nedeni, Attila Szali ve Kim Min-jae’ye olan yüksek ilgi. Szalai, Uluslar Ligi’nde Macaristan formasıyla müthiş maçlar oynayınca bir anda yine dikkatleri üzerine çekti. Kim ise geride kalansezondaki yüksek formuyla başta Napoli olmak üzere birçok takımın radarında. Yönetim, bu ikiliyi birlikte satmayı kesinlikle düşünmüyor. Ayrıca iyi bir teklif gelmesi halinde Tisserand ile de yollar ayrılabilir. Yönetim, savunmada yaşanacak bir ayrılığakarşı hazırlıklara başladı.

Semedo gelmek istiyor

Beşiktaş ’ın da çok istediği Abdülkerim Bardakçı için Konyaspor ile pazarlıklar sürüyor. Yeşil-Beyazlılar 4 milyon Euro talep ederken, Sarı-Lacivertliler 2 milyon Euro’nun yanı sıra Samatta’yı önerdi. Gelecek yanıt bekleniyor. Jorge Jesus ise yönetime Ruben Semedo’nun ismini verdi. Portekizli savunmacı geçen sezonu Porto’da kiralık olarak geçirdi, ancak umduğu şansı bulamadı. Olympiakos’a geri dönecek olan 28 yaşındaki stoperin şartları araştırılmaya başlandı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Semedo, Sarı-Lacivertliler’e imza atmayı çok istiyor.