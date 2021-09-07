Transferde bombaları ardı ardına patlatan Fenerbahçe ’nin durmaya niyeti yok. Sarı- Lacivertliler sol bek ve sağ bek takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya’nın sağ kanat beki için listesinin ilk sırasında Fabricio Bustos var. Ancak Arjantinli yıldız için Independiente ile yapılan pazarlıklarda bir türlü anlaşma sağlanamadı. Bu durum, Bustos’un sabrını taşırdı. 25 yaşındaki oyuncu, ESPN’ye yaptığı açıklama ile kulübüne mesaj gönderdi. Başarılı sağ bek, “Fenerbahçe için heyecanlıydım. Çünkü bu kariyerim, geleceğim ve maddi açıdan önemli bir adım olacaktı” ifadelerini kullandı.

‘Ocak’ta iyi teklif almak için...’

Bustos, sözleşmesinin sezon sonunda biteceğine dikkat çekerek, “Kontratımın bitmesine bu kadar az zaman kalmış olmasına rağmen kulübümün çok yüksek bir rakam istemesi bana garip geldi. 3 ay sonra herhangi bir kulüple istediği gibi pazarlık edebilecek bir oyuncu için bu kadar yüksek rakam talep etmek ilginç. Kulüp böyle karar verdi. Nedenini daha iyi biliyorlardır. Ocak ayında da güzel teklifler almak için bu seviyede oynamaya devam etmek için çalışacağım” diye konuştu.