Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Bustos için son hamle

Bu yazın en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe için transfer döneminin son günü de sakin geçmeyecek gibi görünüyor. Sarı-Lacivertliler, bir süredir peşinde olduğu Fabricio Bustos için Independiente ile bir türlü anlaşma sağlayamamış, bu transfer rafa kaldırılmıştı. Ancak Bustos’un önceki gün ESPN’e yaptığı açıklamada, “3 ay sonra bedava giderim” sözleriyle kulübüne adeta rest çekmesi, yönetimin yeniden harekete geçmesini sağladı.

Rakam artırılmadı

Arjantin ekibi, Fenerbahçe’nin 2.5 milyon Euro’luk teklifine karşılık 4 milyon Euro talep etmişti. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı futbolcu için 3 milyon Euro’ya kadar çıksa da Independiente’yi ikna edememişti. Bustos’un açık bir şekilde kontrat yenilemeyeceğini ve ocak ayında anlaşmak için başka kulüplerle görüşeceğini söylemesinin ardından Fenerbahçe, 3 milyon Euro’luk teklifini yineledi. Sarı-Lacivertliler’in, Türkiye’de transfer dönemi bu gece kapanacağı için Kırmızı-Beyazlılar’a saat 17.00’ye kadar yanıt için süre tanıdığı iddia edildi.

Son şans

Independiente eğer bu teklifi kabul ederse, transferin zamanında yetişmesi için Bustos’un Arjantin’de donanımlı bir klinikte sağlık kontrolünden geçirilmesi ve imzalı sözleşmenin elektronik ortamda TFF’ye ulaştırılması bekleniyor. Eğer Arjantin ekibi yine ‘ret’ yanıtı verirse, yıldız futbolcunun dediği gibi Fenerbahçe ocak ayında bu futbolcuyla anlaşma sağlayacak. Independiente ya çok daha düşük bir bedelle Bustos’un ara transfer döneminde ayrılmasına izin verecek ya da başarılı oyuncu sezon sonunda bedavaya Sarı-Lacivertliler’e katılacak.