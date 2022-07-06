Avusturya ekibinin, şehirlerinde kamp yapan Fenerbahçe ’den İsmail Yüksek ve Burak Kapacak’ı kadrosuna katmak için teklif yaptığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sturm Graz Sportif Direktörü Andreas Schicker, “ Transfer dönemlerinde birçok iddia ortaya atılıyor. Türk medyasında Fenerbahçe’den İsmail ve Burak’ı istediğimiz yönünde haberler çıkmış. Bu tamamen saçmalık. Bahsi geçen oyuncularla ilgili hiçbir düşüncemiz bulunmuyor” ifadelerini kullandı.