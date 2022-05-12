Sarı-Lacivertliler, bu sezon Antalyaspor’daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bünyamin Balcı için çalışmalara başlamıştı. Balcı’nın menaceri Yiğit Oruç ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirilmişti. 21 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe ’yi çok istiyor. Ancak Akdeniz ekibi, 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Bünyamin için 5 milyon Euro talep etti. Sarı-Lacivertliler, takas formülüyle bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor. Nazım Sangare’nin Antalya’ya dönmesi bu seçeneklerden biri. Diğer alternatif ise Ozan Tufan ile Bünyamin’in direkt takas edilmesi.