Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Artem Dzyuba sesleri

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen Edin Dzeko ve Cengiz Ünder için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe Yönetimi'nin gündemine flaş bir isim geldi. Rus basınında yer alan haberlere göre Sarı-Lacivertliler'in, Zenit'in tecrübeli golcüsü Artem Dzyuba ile temasa geçtiği yazıldı. Tüm kariyeri boyunca Rusya dışına çıkmayan 32 yaşındaki forvet, 1.96'lık boyu ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon da çıktığı 22 maçta 9 kez rakip fileleri havalandıran Dzyuba'nın, 1 senelik daha kontratı bulunuyor.

İtalya ve Fransa'dan...

Bu sebepten ötürü Fenerbahçe Yönetimi'nin, bu transfer konusunda Zenit'i yokladığı ancak teknik direktör konusu netleştikten sonra somut adımlar atılacağı öğrenildi. Bu doğrultuda yeni hoca açıkladıktan sonra Dzyuba transferinde son karar verilecek. Bu arada 32 yaşındaki yıldız için İtalya ve Fransa'dan da taliplerin olduğu gelen haberler arasında.



