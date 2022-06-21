Fenerbahçe 'nin bir süredir ismi Türk kulüpleri ile anılan Artem Dzyuba'nın transferini bitirdiği iddia edildi. Rus basınında yer alan haberlere göre Dzyuba'nın Fenerbahçe'den alacağı ücret de belli oldu.

Match TV'nin haberine göre Artem Dzyuba ile Fenerbahçe arasında yeni bir görüşme daha gerçekleştirildi. Bu görüşmede oyuncunun alacağı ücret konusunda anlaşmaya varıldığı aktarılmakta. Fakat yine de sözleşmenin son halinin belirlenmeye çalışıldığı ve imzanın çok yakın olduğu ifade edilmekte.

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İşte alacağı ücret!

Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba ile yıllık 2.5 milyon euro artı bonuslar üzerinden anlaşma sağladığı aktarıldı. Rus basınındaki son haberler Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor 'un golcü oyuncunun yüksek maaş talebine olumsuz yaklaştıkları yönündeydi. Fakat son habere göre Fenerbahçe, oyuncunun talebine 'evet' dedi.

Yıllık 2.5 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir kazanç sağlayacak Dzyuba'nın boşta bir oyuncu olarak imza parası alacağı da belirtildi.