Jorge Jesus'un transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de Abdülkerim Bardakcı ismi gündeme gelmişti. Tecrübeli futbolcuyla yapılan pazarlıkların ardından sarı-lacivertliler transferden vazgeçti. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray 'a transfer olma nedenine MİLLİYET ulaştı. İşte ayrıntılar...

ABDÜLKERİM G.SARAY'DA

Fenerbahçe'nin anlaşma sağlayamadığı Abdülkerim Bardakcı, İstanbul'a gelerek Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'a transfer için 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu. Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

JESUS GERİ ADIM ATILMASINI İSTEDİ

Transferde titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un kararları belirleyici oluyor. Tüm futbol kamuoyunun konuştuğu Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı transferinde de geri adım atılmasını Jorge Jesus istedi.

İLK 11'DE OYNAMAYACAK OLMASI KARARINI ETKİLEDİ

Portekizli çalıştırıcı, elinde başta Kim, Szalai ve Serdar Aziz gibi önemli savunmacıların olduğunu belirterek, ekstra bir stopere bu kadar çok para harcanmasını doğru bulmadı. Fenerbahçe’de yöneticilerle konuşan Jesus’un, ilk 11 garantisi veremeyeceği bir isim için kulübün 3 milyon euro civarı bir para ödemesini istemedi. Bu nedenle transferden vazgeçilebileceği mesajını verdi. Bunun üzerine sarı-lacivertli kulüp, Konyasporlu stoper konusunu kapattı.

CARVALHO YA DA ARAO

Jorge Jesus, daha çok William Carvalho üzerinde durulmasını söyledi. Esas bütçenin Portekizli orta sahaya ayrılmasının daha doğru olduğu bildirildi. Fenerbahçe 5 milyon euronun altına bir bedelle işi bitirmek istiyor. 30 yaşındaki orta sahaya da 2.5 milyon euroluk bir maaş düşünülüyor. Eğer Carvalho’dan olumlu bir sonuç alınamazsa ibre, Flamengo’dan Willian Arao’ya dönecek. (Skorer)