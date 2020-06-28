Son dakika Fenerbahçe transfer haberi:

Fenerbahçe için transfer sezonu çok renkli geçeceğe benziyor. Yaşanan mali problemlere rağmen flaş transfer hamlelerinde bulunan Sarı-Lacivertli kulübün temposunu kaybetmeden üst üste girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Galatasaray'ın transfer hamlelerine taş koyup, Sivasspor'un iki yıldızı Mert Hakan ve Emre Kılınç'a imza attırmaya çok yakın olan Ali Koç yönetiminin yeni sürprizler peşinde olduğu bildirildi. Futbol takımının iki sezondur yaşadığı başarısız süreci yepyeni bir kadro kurarak unutturmak isteyen Fenerbahçe'nin ilk olarak yurt içini hedef aldığı ortaya çıktı.





Mert Hakan ve Emre Kılınç hamleleri sonrası yeni isimlere yönelecek olan Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un sol beki Novak için da ciddi transfer girişimlerinde bulunduğu ileri sürülüyor. Yeni sezonda Fenerbahçe sportif direktörü olarak görev yapması beklenen Emre Belözoğlu'nun transfer operasyonlarını bizzat yürüttüğü ve yurt içinden listeye alınan isimlerle bizzat ilgilendiği ifade ediliyor. Max Kruse'nin ayrılığı sonrası yıldız bir yabancıyla da kadroyu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, çok ünlü bir isim için nabız yokladığı da yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

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