İtalya’dan beklenen haber geldi. Andrea Belotti, Torino ile sözleşmesini uzatmadı ve dün itibarıyla boşa çıktı. İtalyan ekibi de yaptığı duyuruda golcü oyuncuyla yolların ayrıldığını açıkladı. Yıldız futbolcu için İnter ve Milan devredeydi. Ancak İnter Lukaku’yu, Milan ise Origi’yi alarak devreden çıktı. Belotti için şu anda Fenerbahçe ve Monaco arasında yarış var! İtalya Milli Takımı’nın da formasını giyen 28 yaşındaki oyuncu her iki ekiple de görüşmeleri sürdürüyor.

İtalyanlar şaşırdı

Bu transfer için Fenerbahçe’ye en büyük destek taraftarlarından geldi. 12. adam, Belotti’ye Çubuklu formayı giydirmek için ‘sosyal medya’ operasyonuna başladı. Yıldız futbolcunun Instagram’da paylaştığı son fotoğrafların altına binlerce mesaj atıldı. Sarı- Lacivertli futbolseverler, İtalyanca ve İngilizce olarak Belotti’ye ‘Fenerbahçe’ye gel’ çağrısı yaptı. Bu durum, İtalyan basınının da dikkatini çekti ve şaşırttı. Bu operasyonu haberleştiren Çizme medyası, “Fenerbahçeli taraftarlar, Belotti’nin sosyal medya hesaplarına mesaj fırtınası başlattı. Forvet oyuncusunun takımlarına gelmesi için çağrı yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yüksekten uçuyor

Belotti, bonservisi elinde olduğu için pazarlık masasına yüksek beklentilerle oturdu. İtalyan yıldız, senelik 5 milyon Euro maaşın yanı sıra 8 milyon Euro imza parası talep ediyor. Ancak hem Fenerbahçe hem de Monaco’nun bu rakamları vermesi mümkün görünmüyor. Başka bir takımın devreye girmemesi halinde, yıldız futbolcunun bu taleplerinde indirime gitmesi kaçınılmaz görünüyor.