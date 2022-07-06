Son dakika Fenerbahçe transfer habeir! Pezzella için 3 milyon euroluk teklif
Real Madrid ile yollarını ayıran Marcelo için yapılan girişimlerden sonuç alamayan Fenerbahçe, rotasını İtalya'ya çevirdi ve Parma forması giyen Giuseppe Pezzella için teklif yaptı.
Brezilyalı yıldız Marcelo için yapılan girişimlerden sonuç alamayan Fenerbahçe , rotasını İtalya’ya çevirdi. Çizme medyasına göre Sarı- Lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella için Parma’ya 3 milyon Euro’luk bir teklif yaptı. İtalyanlar’ın bu teklifi kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Pezzella, geçtiğimiz sezonu Atalanta’da kiralık olarak geçirmiş, 29 resmi maçta 1301 dakika sahada kalmış ve 3 asist yapmıştı. 24 yaşındaki oyuncu daha önce hiç İtalya dışında oynamadı.