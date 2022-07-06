Brezilyalı yıldız Marcelo için yapılan girişimlerden sonuç alamayan Fenerbahçe , rotasını İtalya’ya çevirdi. Çizme medyasına göre Sarı- Lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella için Parma’ya 3 milyon Euro’luk bir teklif yaptı. İtalyanlar’ın bu teklifi kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Pezzella, geçtiğimiz sezonu Atalanta’da kiralık olarak geçirmiş, 29 resmi maçta 1301 dakika sahada kalmış ve 3 asist yapmıştı. 24 yaşındaki oyuncu daha önce hiç İtalya dışında oynamadı.