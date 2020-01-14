Son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de gözler transfer harcama limitlerinde! Yapılan Falette transferi dahi TFF'ye bildirilemiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin mevcut harcama limitiyle transfer yapması imkansız görünüyor. Ancak bir taraftar transferle ilgili dedikodular çıkmaya devam ediyor. İşte gündeme yansıyan ve son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

SOL BEK TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME

Ali Koç, Ersun Yanal’ın mutlaka bir sol bek istediğini ve bunun için görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. Fenerbahçe’nin listesinde ön plana çıkan iki isim var: Ricardo Rodriguez ve Dario Melnjak... Eğer TFF, Fenerbahçe’nin Sicil Kurulu’na yaptığı borç yapılandırma başvurusunu kabul ederse, harcama limiti konusundaki tüm sıkıntılar aşılacak. Böylece maliyeti daha yüksek olsa da Rodriguez’in transferinin önünde engel kalmayacak. Sarı-Lacivertliler, İsviçreli sol bek ile anlaştı. Milan ile yapılan görüşmelerde de önemli mesafe kat edildi. TFF’den müjdeli haber gelmesi halinde, Ricardo Rodriguez’in hemen İstanbul’a doğru yola çıkması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak.

Başkan Ali Koç, Sicil Kurulu’na yaptıkları başvurunun haklı olduğunu ve iyi haber beklediklerini söyledi. Ancak Sarı- Lacivertliler, olumsuz bir haber gelmesi ihtimaline karşılık sol bek için B planını da belirledi. Bu gerçekleşirse yönetim, maliyeti daha düşük olan Dario Melnjak’a yönelecek. Hırvat sol bekin Rizespor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncu için kulübüyle temasa geçecek. Başkan Ali Koç’un, Rizespor’un patronu Hasan Kartal ile bizzat görüşerek teklifi sunması bekleniyor. Başarılı futbolcu bu transferi çok istiyor. Melnjak her ne kadar takım için önemli bir isim olsa da Ali Koç, Hasan Kartal’ı tatmin edecek bir teklifle bu işi bitirmeye çalışacak. Teklifin takas ağırlıklı olması muhtemel.

FENERBAHÇE'DEN FORVETE TRANSFER

TFF’nin belirlediği limitleri aşmasına rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor... Vedat Muriqi’i yedeklemek isteyen Sarı-Lacivertliler aradığı ismi Avusturya’da buldu. Sarı-Kanarya’nın Salzburg’ta top koşturan Kosova asıllı golcü Mergim Berisha’yla ilgilendiği bildirildi... 21 yaşındaki golcü oyuncu için Bundesliga ekibiyle temas kuruldu.

İki kulüp arasındaki anlaşmayı Avusturya basını da doğruladı... Nachrichten’e açıklamalarda bulunan Red Bull Salzburg Başkanı Siegmund Gruber, “Erling Braut Haaland ve Takumi Minamino takımdan ayrıldı. Daha da ayrılacak isimler var. Mergim Berisha da Fenerbahçe ile görüşüyor” ifadesini kullandı. Salzbug alt yapısında yetişen Berisha, Liefering, LASK, Magdeburg ve Altach gibi takımlarda forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, Altcah formasıyla 17 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi. (Akşam

SOL BEKE UMUT MERAŞ BOMBASI!

Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Umut Meraş'ı istedi. Sarı lacivertliler, A Milli Takımın sol bekine talip oldu. Le Havre'de forma giyen Umut Meraş, Ocak ayında transfer gözdesi oldu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Umut Meraş'ı kiralama formülü ile kadrosuna katmak için hem Le Havre kulübü, hem de oyuncunun temsilcileriyle görüştüğü ortaya çıktı. Fransız ekibi Fenerbahçe'nin kiralama teklifine olumsuz yanıt verip 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Fransız ekibinin bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği ve Umut için Avrupa Şampiyonası'nı beklemeyi planladıkları belirtildi. Umut Meraş'a daha önce Galatasaray da teklif götürmüştü. Oyuncuyu İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan da izleyip isteyen kulüpler olduğu öğrenildi. (Skorer)

FENERBAHÇE'DE MAAŞ BÜTÇESİ AZALDI

Başkan Ali Koç ve yönetimi geride kalan 18 aylık süreçte kendilerinden önceki yıla göre maaşlarda ciddi bir indirim sağladı. Sarı-lacivertliler yıllık 1,5 milyon euro kazanan Vedat Muriç örneğindeki gibi en fazla bu seviyede maaş ödemeyi planlıyor.

Fenerbahçe Yönetimi son 1,5 yıl içinde toplam futbolcu maaş bütçesinde 10 milyon euroluk indirim sağladı. Başkan Ali Koç ve yönetimi kulübün mali sıkıntılarını çözmek için yoğun çaba harcıyor. Yönetimin kısa vadedeki en önemli hedeflerinden biri futbol takımındaki maaşları düşürmekti. 1.5 yıl içinde kademeli olarak bu hedefte başarı sağlandı.

Sarı-lacivertli yetkililer kendilerinden önce kurulan son takımla mevcut kadronun maaşları arasında 10 milyon euroluk bir tasarruf olduğunu ifade etti. Yüksek maaş alan birçok oyuncu ile ya yollar ayrıldı ya da Alper Potuk örneğinde olduğu gibi indirim sağlandı. Sarı-lacivertli takımda bu durumun gelecek sezondan itibaren daha iyi hale gelmesi bekleniyor. Şu an Moses, Gustavo ve Max Kruse ortalamanın üstünde yüksek maaş alıyor. Max Kruse bedelsiz gelmişti ancak performans vermeyen Moses’in maaşı en büyük sıkıntı olarak dikkat çekiyor. Chelsea’den kiralanan Nijeryalı oyuncunun yıllık 3.5 milyon euroya yakın ücret aldığı biliniyor. Gustavo da benzer ücret alsa da futboluyla bunun karşılığını fazlasıyla veriyor. Takımın en büyük gol kozu Vedat Muriç örneğindeki gibi futbolcu maaşlarının maksimum bu seviyede olmasını planlıyor. Kosovalı forvet yıllık 1.5 milyon euro kazanmasına rağmen takımın en verimli ismi olarak dikkat çekiyor.

Moses yükü bitecek

Moses’in sezon sonu ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler bu oyuncunun yüksek maaşından kurtulacak. Bunun yanı sıra Alper Potuk gibi bazı isimlerden maaş indirim talebi de söz konusu olabilir. Yönetim hem takım harcama limitleri hem de UEFA finansal fair play nedeniyle özellikle maaş konusuna büyük önem veriyor. (Skorer)



