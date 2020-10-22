Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Pazar akşamı oynanacak Süper Lig maçının İddaa oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi, lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin galibiyetine 1.65 oran verirken, lige kötü başlayan ve toparlanmak isteyen Trabzonspor'un galibiyetine verilen oran 3.60 olarak belirlendi. Beraberlik oranı ise 3.40 olarak açıklandı.

Fenerbahçe kazanır: 1.65

Berabere biter: 3.40

Trabzonspor kazanır: 3.60



