Süper Lig'de 6. haftanın en önemli maçı Kadıköy'de oynanacak. Ligde oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanan, 2’sinde berabere kalan Fenerbahçe , haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve Göztepe ’yi mağlup eden Fenerbahçe, Trabzonspor ’u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan, ligin ilk 5 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puan toplayan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe deplasmanında kötü gidişatını durdurmak istiyor. Ligde Fenerbahçe'yi İstanbul’da en son 23 Ağustos 1997’de 3-1 yenen, daha sonra 23 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 11 beraberlik yaşayan Fırtına, rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Fenerbahçe'de Erol Bulut, geçen haftaki kadrodan sadece 2 oyuncu değişikliğine gitti. Gökhan Gönül ve Lemos Trabzonspor maçında ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor'da Eddie Newton ise Pereira'nın yerine genç futbolcu Serkan Asan'a görev verdi.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.