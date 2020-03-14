SON DAKİKA! Fenerbahçe taraftarı çıldırdı: Ali Koç istifa!

Fenerbahçe’de Ali Koç’a destek veren taraftarlar Konyaspor yenilgisi sonrası başkana cephe aldı. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon düşme tehlikesi yaşandığı dönemde bile mali konularda atılan adımlar ve yeniden yapılanma süreci nedeniyle Koç’a desteğini esirgememişti. 20 yıl sonra Kadıköy’de Galatasaray karşısında alınan yenilgi taraftarı çılgına çevirmişti. Dün akşam da 9 kişilik Konyaspor’a mağlup olunması yapılan onca transfere rağmen lige çok erken havlu atılması Sarı-Lacivertliler’i isyan noktasına getirdi.

Tepkiler çığ gibi

7 maçtır kazanamayan Fenerbahçe’nin kaybetmesi kadar oynadığı kötü futbol ve şut atamadan maçı tamamlaması da Koç’a olan öfkeyi artırdı. Sosyal medyada kısa süre içerisinde #alikoçistifa başlığı bir numaraya yükseldi.

Mesajlarda; “Al vizyonunu da git bu kulüpten, yazıklar olsun ya”, “Son 2 yılda kimseye destek olmadığımız kadar sana destek olduk... Senin bize layık gördüğün Fenerbahçe bu...Yeter artık”, “Siz onun vizyonunu daha anlayamamışsınız daha küme düşürecek büyük vizyon başkan”, “Hayal ettiği Fenerbahçe buymuş galiba. Her branşta rezalet sonuçlar. Bravo Başkan. Her sene daha da kötüsünü yaşattığın için!’’, “Eminimki şu maçtan sonra bile Ali Koç’u savunacak milyonlarca Fenerbahçeli var. Ama şuna da eminimki onlar Fenerbahçeli değiller” gibi ifadeler yer aldı.



