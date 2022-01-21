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Son dakika! Fenerbahçe, Taha Altıkardeş transferini bitiriyor

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin ilk hamlesini yaptı. Sarı Lacivertliler, 18 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş'in bonservisi için Bursaspor'la prensipte anlaşma sağladı.

21 Ocak 2022, Cuma 19:45 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe, Taha Altıkardeş transferini bitiriyor

Süper Lig'de topladığı 36 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe , devre arası transfer döneminde ilk hamlesini stoper bölgesine yaptı. Sarı Lacivertliler, Bursaspor 'dan Taha Altıkardeş'i kadrosuna katmak üzere. Burak Kapacak transferinde ikili ilişkileri güçlendiren Fenerbahçe ile Bursaspor, Taha'nın transferi için anlaşma sağlarken 18 yaşındaki stoperin kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Ocak 2021'de Bursaspor'da profesyonel olan Taha'nın güncel piyasa değeri 550 bin Euro.

Ocak 2021'de profesyonel olarak A takım kadrosuna dahil edilen ve forma şansı bulmaya başlayan Taha, çıktığı 29 resmi maçta 1 asist yapmayı başardı. U19 Milli Takımı'nda da görev alan gelecek vadeden savunma oyuncusu, 1.88 boyunda.

Ömer Necati Albayrak / Fanatik Özel


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