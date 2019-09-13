Son dakika Fenerbahçe spor haberleri | 13 Eylül Cuma Fb haberleri

Fenerbahçe spor haberleri yine gündemde. Fenerbahçe taraftarı sezona fırtına gibi başlayan takımıyla alakalı güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Gazetelere ve Fanatik'e yansıyan en özel ve güncel Fenerbahçe haberlerini sizler için derledik. İşte son dakika 13 Eylül Cuma Fenerbahçe spor haberleri ve dataylar...

FENERBAHÇE'YE EMRE BELÖZOĞLU MÜJDESİ

A Milli Takımımız'ın Andorra ile oynadığı karşılaşmada ilk 11’de forma giyen Emre Belözoğlu, belindeki ağrılar sebebiyle Moldova mücadelesinde yedek kulübesinde oturmuştu. Tecrübeli oyuncuyu riske etmeyerek sahaya sürmeyen A Milli Takımımız’ın teknik direktörü Şenol Güneş’e teşekkür edilmişti. İyileşmesi için düğmeye basılan Emre’nin tedavi sürecinin olumlu geçtiği öğrenildi. Pazartesi günü oynanacak olan Alanya maçında forma giyip giyemeceği merak konusu olan Kaptan dün takımla idmana çıktı.

Eğer rahat hissederse...

Akşam yapılan çalışmada yer alan 39 yaşındaki oyuncunun neşeli hali dikkat çekti. Kondisyon idmanı sırasında Emre’nin Brezilyalı oyuncular Jailson ve Luiz Gustavo ile şakalaşması dikkatlerden kaçmadı. Ersun Yanal’ın orta saha kurgusunda kilit bir rol üstlenen Kaptan’ın durumundaki iyileşmenin deneyimli teknik adamı da sevindirdiği öğrenildi. Deneyimli ismin iyileşme sürecinin takip edileceği ve gelişmelere göre Alanya deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi.

Yusuf Dursun

ADİL RAMİ'NİN DURUMU BELLİ DEĞİL!

Sakatlığı sebebiyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Adil Rami, önceki günkü idmanda takıma katılmış ancak antrenmanı yarıda bırakmıştı. Sağlık ekibinin çok dikkatli bir şekilde tam olarak hazır hale gelmesini beklediği Rami’nin, Alanyaspor deplasmanında kadroya girip girmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Tecrübeli stoper kesin durumunun, pazar gününe kadar netlik kazanacağı konuşuluyor.

YANAL PLANINI YAPTI!

Teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor deplasmanında savunmanın ortasında yeni transfer Luiz Gustavo ve Jailson ikilisini oynatmayı düşünüyor. Bursaspor karşısında Jailson’un yanında Serdar Aziz’i stoperde oynatan, Gustavo’yu önlerinde oynatan Yanal, Serdar’ın tam olarak hazır olmaması ve normalde oynattığı Zanka’nın da yavaş olması sebebiyle tercihini Brezilyalı ikiliden kullanacak.

İki ismin aynı dili konuşması ve formlarının yüksek olması, tecrübeli hocayı böyle bir düşünceye yönlendirdi.

ALİ KOÇ CUMHURBAŞKANI'NI ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün Ankara’daydı. Koç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ziyarette bulundu.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden açıklandı. Sarı- Lacivertli ekibin başkanının ziyaretinin basına kapalı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

ERSUN YANAL'IN AS KADROSU!

Fenerbahçe’de devre arası yapılan transferlerin tamamı artık alternatif oyuncu durumunda.

Yeni sezonun iskeletini oluşturmak için devre arasında yapılan Sadık, Serdar Aziz, Tolgay ve Zajc, an itibariyle ilk 11’de düşünülmüyor.

Teknik direktör Ersun Yanal savunmada Zanka-Rami ya da Jailson ikilisini düşünüyor. Bu nedenle geçen sezonunun ikinci yarısındaki stoper ikilisi olan Serdar ve Sadık forma bekleyecek.

Geçen sezon Yanal’ın gözdesi olan Tolgay Arslan ise Jailson, Gustavo, Emre, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci arasında şansı en az isimlerden biri.

Tecrübeli orta saha yine kulübede formayı bekleyecek isimler arasında. Benzer şekilde Miha Zajc da Kruse’nin alternatifi durumunda.Bu nedenle geçen sezon yapılan takviyelerin tamamı ideal 11’den çok yedek kulübesini güçlendirecek. Sarı-lacivertliler iki sezon içinde yaşadığı üç transfer sezonunda ciddi değişimler yaşadı.

Phillip Cocu’nun gelişiyle yaşanan transfer çalışmalarıErsun Yanal’ın devre arasında gelmesiyle devam etti. Yaz ayı transfer döneminde de benzer şekilde birçok isim gitti ve yerine yenileri geldi.

Ersun Yanal’ın kadrosu belli

Ersun Yanal, yaz transfer dönemi sonrasında ideal 11’ini tamamen netleştirdi. Sakatların da iyileşmesiyle beraber Yanal’ın şu ilk 11’le çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor: Altay, Isla, Zanka, Rami (Jailson), Hasan Ali, Gustavo, Emre (Ozan), Dirar, Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç.

(Milliyet)

VEDAT MURIQI'DE SERBEST KALMA MADDESİ VAR MI?

Fenerbahçe ile sezona fırtına gibi giren, Kosova Milli Takımı'yla önce Çekya ardından İngiltere karşısında 2 gol, 2 asistle yıldızlaşan Vedat Muriqi, tüm Avrupa'nın gündemine oturdu. Takım arkadaşı Kruse, Kosovalı golcü için "Bayern Münih seviyesinde" derken, İngiliz medyasında "Ocak ayında Premier Lig'in yolunu tutabilir" yorumları yapıldı. Böyle olunca da sözleşme gündeme geldi.

Vedat'ın artan performansı sonrasında ortaya atılan "Oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Parayı getirirse istediği yere gider" iddiaları boş çıktı. Fenerbahçe yönetiminin, Muriqi transferi sırasında "Ciddi bir maliyetle bu transferi gerçekleştiriyoruz. Sözleşmeye böyle bir madde koyamayız" tavrını sergilediği ve Kosovalı golcünün 4 yıllık sözleşmesinde böyle bir maddenin bulunmadığı öğrenildi.

Vedat Muriqi 1 Haziran 2023 tarihine kadar Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu. 25 yaşındaki golcünün bonservisinde tek belirleyici ise Fenerbahçe Spor Kulübü... Fenerbahçe yönetimi, Vedat'ı çok uçuk bir rakam olmadıktan sonra sadece Ocak ayında değil sezon sonunda da takımda tutmak istiyor. Sarı-lacivertliler, şimdilik oyuncuyu Şampiyonlar Ligi sahnesinde boy göstermesinin ardından satma planı içerisinde.

İNGİLTERE'DEN

Tottenham

West Ham

İTALYA'DAN

Milan

Napoli

İnter

İSPANYA'DAN

Atletico Madrid

Valencia

(Sabah)

FENERBAHÇE'DE FLAŞ KARAR! OZAN TUFAN...

Bu üç ismin iyileşip savunmada görev almaya başlamasıyla gerçek mevkilerine çekilecek olan Jailson, Nabil Dirar ve Ozan Tufan’ın da katılmasıyla Fenerbahçe’nin orta sahasında tam anlamıyla forma savaşları yaşanacak.

Ozan Tufan bile ‘6 numara’ olabilir

Özellikle Luis Gustavo’nun da katılmasıyla birlikte ‘6 numara’ olarak tabir edilen defansif orta saha mevkiinde çok büyük bir rekabet var. Marsilya’dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Gustavo’nun 11’de oynamasına kesin gözüyle bakılırken kaptan Emre Belözoğlu, Jailson, Tolga Ciğerci hatta zaman zaman bu bölgede görev alan Ozan Tufan da diğer alternatifler... ‘6 numara’ sakatlıklar dahi olsa bu sezon Fenerbahçe’nin en az sıkıntı yaşayacağı bölge gibi görünüyor.

Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi Zanka lakaplı Mathias Jorgensen, şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Kulüp dergisinde röportajı yer alan 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli taraftarların kendilerine önemli bir motivasyon sağladığını belirtti.

Zanka, Danimarkalı futbolcuların F.Bahçe’de katkılarıyla iyi hatırlandığının belirtilmesi üzerine “Ben de takıma katkı sağlamak ve Danimarkalı oyuncuların buradaki mirasını sürdürmek istiyorum. Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. F.Bahçe’ye şampiyonluk hedefleyen büyük bir takımda oynamak için geldim” ifadelerini kullandı.

Merkezde bu sezon sıkıntı yaşanmayacak!

Geçen sezonki kötü sonuçların ana nedeni olarak gösterilen ofansif ve merkez orta sahada Max Kruse’nin yeri garanti... Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Ferdi Kadıoğlu da antrenmanlardaki performanslarıyla Ersun Yanal’dan forma bekleyecek. Kanatlarda kimin forma şansı bulacağı bir diğer soru işareti... Teknik direktör Ersun Yanal form durumuna göre dönüşümlü olarak Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Victor Moses, Garry Rodrigues’e şans verecek.

Kaynak: Hürriyet

MEHMET EKİCİ'Yİ YAKAN İSTATİSTİK!

Fenerbahçe'de Futbol Federasyonu’na ligin ilk yarısı için gönderilen 28 kişilik kadroya alınmayan Mehmet Ekici’yi istatistiklerinin yaktığı ortaya çıktı. 6 ay futbol oynamamayı göz aldıktan sonra 1 Temmuz 2017’de Fener’e 6.7 milyon euro garanti ücret karşılığında 4+1 yıllık imza atan 29 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunda ligde 9 maça çıkıp, gol ve asist katkısı veremedi.

Geçen sezon ise 21 maçta sadece 3 gol, 1 asistle oynayan Ekici, bu sezon da Teknik Direktör Ersun Yanal’ın gözüne giremeyince ilk yarı sonuna kadar oynama şansını elinden kaçırdı. Bu arada Fenerbahçe, Mehmet Ekici’den ücretinde indirim istendiği yolundaki iddiaları yalanlayıp, “Mehmet’in maşında indirim yapmasını istediği ve onun da reddettiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Kaynak: Star

FERDİ KADIOĞLU'NDAN AYRILIK AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe'de sezona iyi başlangıç yapan oyunculardan biri olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gelderlander’e konuşan Ferdi, “Çok kuvvetli idmanlar yapıyoruz. Kas kütlemde 4 kiloluk bir artış bile oldu. Geçen sezon takım kötü gittiği için şanssızdım.O durumda teknik direktöre ‘beni niye oynatmıyorsun’ demek kolay değildi. Bu sezonun başında ayrılmayı bile düşündüm. Menajerimle birlikte Hollanda ve Belçika’da daha çok oynayabilme ihtimallerini değerlendirdik. Ancak AUDİ Cup’ta her şey değişti. B.Münih ve R.Madrid’e karşı oynadım. Kendime inandım, şimdi sonucunu alıyorum. Gazişehir Gaziantep maçındaki atmosferi unutamam. Çizgiye indim, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda golü attım. Seyirci coştu ben de çıldırdım. Duygularım normal değildi.Bunu asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.



