Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi var. Yönetim kurulu dün oynanan basketbol derbisinde sergilediği tavırla tartışma konusu olan Kostas Sloukas'tan savunma isteyecek.

Sompo Sigorta ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan ve 84-80'lik skorla Sarı-Lacivertli ekibin kazandığı maç öncesi açılan Atatürk pankartını tüm oyuncular taşımış ancak Sloukas pankartı tutmamıştı.

Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Yunan basketbolcu, bir açıklama yaparak kasıtlı bir tavrının olmadığını ifade etmişti.

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Sloukas'ın bu açıklamasına rağmen yönetim kurulunun yazılı bir savunma talep edeceği ifade ediliyor ancak Başkan Ali Koç ve ekibinin hassasiyet duyduğu bir durum daha var.

Başta A Milli futbolcularımız olmak üzere birçok yerli futbolcunun verdiği asker selamı nedeniyle UEFA'nın soruşturmalar başlatması, Sarı-Lacivertliler'i tedirgin ediyor.

Hızlı yürütülecek

Fenerbahçe yönetimi, Sloukas üzerinden devam eden pankart krizinin, dış basında farklı yansıtılmasından ve algı operasyonları için düğmeye basılmasından endişe duyuyor.

Bu nedenle yaşanan pankart krizi ve Sloukas'la yürütülecek diyaloğun çok hızlı bir şekilde tamamlanması, ayrıca tartışmalara neden olmayacak şekilde finalize edilmesi planlanıyor.

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